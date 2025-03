EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

USU übernimmt SaaS-Management-Softwareanbieter saasmetrix und stärkt Innovationsführerschaft



04.03.2025

Möglingen, 4. März 2025 Die USU GmbH festigt durch die strategische Übernahme von saasmetrix ihre Position als führender europäischer Anbieter im Wachstumsmarkt SaaS-Management. Der Akquisitionsprozess wurde von Thoma Bravo, einem führenden Private-Equity-Investor im Technologiesektor, begleitet. Die Integration der hochskalierbaren Software von saasmetrix verschafft USU einen Innovationsschub in einem dynamisch wachsenden Markt und erweitert das bestehende SaaS-Portfolio um leistungsstarke Funktionen zur Automatisierung, Transparenz und Kostensenkung.

Warum SaaS-Management immer wichtiger wird Laut aktuellen Markterkenntnissen von Gartner werden bis 2027 mehr als 50 % der Unternehmen SaaS-Management-Plattformen (SMPs) nutzen, um steigende Kosten, mangelnde Transparenz und Sicherheitsrisiken in den Griff zu bekommen. Organisationen, die ihre SaaS-Nutzung nicht zentral verwalten, geben bis zu 25 % mehr für unnötige oder ungenutzte Lizenzen aus und sind fünfmal anfälliger für Cyberangriffe. Mit der Akquisition von saasmetrix reagiert USU proaktiv auf diese Entwicklungen und bietet Unternehmen künftig eine zukunftssichere Lösung zur Verwaltung und Optimierung ihrer SaaS-Umgebungen.

Stärkung der SaaS-Management-Plattform von USU Die Integration von saasmetrix in das USU-Portfolio ermöglicht eine umfassende SaaS-Management-Plattform, die nun folgende Schlüsselvorteile bietet: Erweiterte Discovery-Funktionalitäten: Unternehmen erhalten tiefgehende Einblicke in ihre gesamte SaaS-Landschaft, einschließlich Schatten-IT.

Automatisierung von On- und Offboarding-Prozessen: Durch die nahtlose Integration in bestehende IT- und HR-Systeme werden manuelle Aufwände reduziert und Sicherheitsrisiken minimiert.

Kostensenkung durch Lizenzoptimierung: Ungenutzte oder doppelte Lizenzen werden automatisiert erkannt und eliminiert, wodurch Unternehmen erhebliche Einsparungen erzielen.

Compliance- und Sicherheitsmanagement: Die Lösung stellt sicher, dass Unternehmen regulatorische Anforderungen erfüllen und SaaS-Anwendungen sicher in ihre IT-Infrastruktur eingebunden sind. Neue Marktchancen und erweiterte Zielgruppen Mit der Übernahme erschließt USU neue Kundensegmente, die eine intuitive und schnell implementierbare SaaS-Management-Lösung benötigen. USU bedient traditionell große Unternehmen mit komplexen Lizenzmanagement-Anforderungen, während saasmetrix auf SaaS-Management spezialisiert ist und vor allem Unternehmen mit modernen Cloud-First- und Hybrid-Strategien adressiert. Kunden profitieren - Statements der Unternehmensführung Dr. Benjamin Strehl, CEO der USU GmbH, zur Akquisition: "Mit der Integration von saasmetrix stärken wir unser SaaS-Management-Portfolio erheblich. Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, ihre SaaS-Kosten und -Lizenzen effizient zu verwalten. Die Kombination unserer Lösungen schafft eine branchenführende Plattform zur Automatisierung und Optimierung von SaaS-Umgebungen." Marcel Banmann, CEO und Mitgründer von saasmetrix, ergänzt:

"Unsere Vision war es stets, SaaS-Management einfach, effizient und intelligent zu gestalten. Durch die Synergien mit USU können wir diese Vision auf eine neue Ebene heben und Unternehmen noch umfassendere Möglichkeiten zur Kontrolle ihrer SaaS-Nutzung bieten."

Integration und Zukunftsperspektiven saasmetrix wird so in die USU-Gruppe integriert werden, dass bestehende Kunden weiterhin von den bewährten Lösungen profitieren können. Gleichzeitig wird die Technologie von saasmetrix schrittweise in das USU-Portfolio eingebunden und mit den Stärken und der Erfahrung von USU kombiniert, um die State-of-the-Art-Lösung für den SaaS-Management- Markt zu vervollständigen. In den kommenden Monaten dürfen Kunden beider Unternehmen erweiterte Funktionalitäten und neue Innovationsprojekte erwarten. Mit dieser strategischen Akquisition setzt USU ein klares Zeichen für die Zukunft des SaaS-Managements und unterstreicht ihren Anspruch, Organisationen mit innovativen Technologien zur Software- und IT-Optimierung zu unterstützen. USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com

saasmetrix GmbH



saasmetrix sorgt für mehr Transparenz in der IT-Landschaft durch ein einfaches SaaS-Lizenzmanagement. Unternehmen aus dem DACH-Raum nutzen die Software für ein effizientes On- und Offboarding, einen umfassenden Überblick über genutzte SaaS-Tools und Realisierung von Einsparpotenzialen. Gegründet 2021 in Bielefeld, ist saasmetrix Teil des aktiven Startup-Ökosystems in der Region Ostwestfalen-Lippe. Weitere Informationen: https://www.saasmetrix.io/de Medienkontakt

