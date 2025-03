EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Marktbericht

USU erstmals im Gartner® Market Guide für Infrastructure Monitoring Tools 2025 gelistet



31.03.2025 / 11:20 CET/CEST

Möglingen, 31. März 2025.



Das international anerkannte Marktforschungsunternehmen Gartner® hat den "Market Guide for Infrastructure Monitoring Tools 2025" veröffentlicht. USU wird zum ersten Mal als "Representative Vendor" in diesem Marktsegment erwähnt.

Wesentliche Erkenntnisse und Trends im Infrastructure Monitoring



Laut dem aktuellen Gartner-Bericht "nutzen fortschrittliche Infrastruktur-Monitoring-Tools Datenanalytik und maschinelles Lernen, um die Leistung zu verbessern, indem sie Echtzeit-Einblicke, schnelle Diagnose und Fehlerbehebung ermöglichen." Gartner prognostiziert für 2025 eine Nachfrage-Steigerung von 10,1 % im Bereich der Infrastruktur-Monitoring-Tools. Wir gehen davon aus, dass dieses Wachstum in erster Linie durch die zunehmende Verbreitung Cloud-nativer Architekturen und hybrider IT-Umgebungen getrieben wird. Monitoring-Lösungen, die sowohl On-Premises- als auch Cloud-Infrastrukturen nahtlos abdecken, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ein weiterer zentraler Trend ist der wachsende Einfluss von Geschäftsentscheidern bei der Auswahl solcher Tools. Gartner stellt fest: "Geschäftsverantwortliche beeinflussen zunehmend Beschaffungsentscheidungen für Tools und bringen Top-Down-Bewertungskriterien in Entscheidungsprozesse ein, die in der Vergangenheit auf der Grundlage eines Bottom-Up-Ansatzes erfolgt sind. In solchen Organisationen liegt der Fokus zunehmend auf qualitativen Aspekten anstelle von technischer Tiefe und quantitativen KPIs."

Peter Stanjeck, Senior Vice President & Managing Director R&D bei USU, erklärt: "Wir sind überzeugt, dass die Aufnahme in den Gartner Market Guide unsere strategische Ausrichtung und unser Engagement für innovative Monitoring-Technologien bestätigt. Unsere Lösung bietet leistungsstarke Analyse- und Automatisierungsfunktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre IT-Operations effizienter zu gestalten und resiliente digitale Infrastrukturen aufzubauen. Dabei setzen wir auf eine ganzheitliche Observability-Strategie, die neben klassischen Infrastruktur-Monitoring-Funktionen auch KI-gestützte Anomalie-Erkennung, Echtzeit-Visualisierung und intelligente Alerting-Systeme umfasst. Diese Ansätze tragen dazu bei, IT-Prozesse zu optimieren und betriebliche Risiken zu minimieren." Der Gartner-Report "Market Guide for Infrastructure Monitoring Tools", veröffentlicht am 5. März 2025 von den Analysten Pankaj Prasad, Mrudula Bangera und Martin Caren, ist auf der USU-Website verfügbar. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. Gartner disclaimer



Gartner, Market Guide for Infrastructure Monitoring Tools, 5. März 2025. Gartner® ist ein eingetragenes Warenzeichen und Service Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.



Gartner empfiehlt keine in seinen Publikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen. Gartner rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen auszuwählen. Gartner-Research-Publikationen geben die Meinungen der Gartner-Research-Organisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung ab - einschließlich jeglicher Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung genannter Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zweck.

USU GmbH Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Customer-Service-Management unterstützt USU ihre Kunden dabei, IT-Ressourcen im Cloud- und KI-Zeitalter optimal zu nutzen. Weltweit vertrauen uns Organisationen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren, Cloud-Kosten zu minimieren und ihre Service-Exzellenz zu steigern. USU-Technologien sorgen für umfassende Transparenz und Kontrolle über hybride IT-Umgebungen - von On-Premises Data Center zu Cloud-basierten Services und Hardware Assets. Darüber hinaus dient die KI-gestützte Plattform von USU als zentrale Wissensbasis und liefert konsistente Informationen für alle Kommunikationskanäle und Kundenservices. Weitere Informationen: https://www.usu.com



Medienkontakt USU GmbH

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com



