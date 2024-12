Washington - Nach dem Sturz von Syriens bisherigem Machthaber Baschar al-Assad drängt der designierte US-Präsident Donald Trump auch auf Konsequenzen für den Ukraine-Krieg.Russland, unter der Führung von Wladimir Putin, sei nicht mehr daran interessiert gewesen, Assad zu schützen, schrieb Trump am Sonntag bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. "Sie verloren jegliches Interesse an Syrien wegen der Ukraine, wo fast 600.000 russische Soldaten verwundet oder tot sind, in einem Krieg, der nie hätte beginnen dürfen und der ewig weitergehen könnte."Russland und der Iran seien derzeit in einem geschwächten Zustand, so Trump. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj würde gerne einen Deal machen und "den Wahnsinn beenden". Die Ukraine habe "sage und schreibe 400.000 Soldaten und noch viel mehr Zivilisten verloren", schreibt der künftige US-Präsident. Es sollte einen "sofortigen Waffenstillstand" und Verhandlungen geben.Trump schreibt weiter, dass er "Wladimir gut kenne". Jetzt sei seine Zeit zum Handeln gekommen, wobei auch China helfen könne. "Zu viele Menschenleben wurden unnötig vergeudet, zu viele Familien zerstört, und wenn es so weitergeht, kann es zu etwas viel Größerem und viel Schlimmerem kommen", so Trump.