Die Komax Holding verzeichnete in der vergangenen Handelswoche eine beachtliche Aufwärtsbewegung an der Schweizer Börse SIX. Am Freitagnachmittag stieg der Kurs des Schweizer Automatisierungsspezialisten um 1,8 Prozent auf 112,20 CHF. Bereits im Tagesverlauf hatte sich eine positive Entwicklung abgezeichnet, als die Aktie am Mittag ein Plus von 0,5 Prozent auf 110,80 CHF verbuchen konnte.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 621,1 Millionen Euro und einem aktuellen Börsenkurs von 121,00 Euro zeigt sich der Technologiekonzern stabil. Der Wert liegt derzeit 43,22 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, was die verbesserte Marktposition des Unternehmens unterstreicht.

