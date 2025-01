KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Komax Gruppe verzeichnet höheren Bestellungseingang im zweiten Halbjahr 2024



Dierikon, 21. Januar 2025 Medienmitteilung

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Erste Informationen zum Geschäftsjahr 2024 Die Komax Gruppe hat ein Jahr mit äusserst herausfordernden Marktbedingungen hinter sich. Im zweiten Halbjahr nahm die Nachfrage nach ihren Produkten etwas zu, so dass der Bestellungseingang um 14% höher ausfiel als in den ersten sechs Monaten 2024. Insgesamt resultierte ein Bestellungseingang von CHF 577.2 Millionen und ein Umsatz von rund CHF 630 Millionen. Die Kundschaft der Komax Gruppe zeigte sich 2024 aufgrund von Überkapazitäten in der Automobilindustrie und globalen Unsicherheiten sehr zurückhaltend beim Investieren - insbesondere in Europa und Asien. Im zweiten Halbjahr war eine leichte Verbesserung der Situation spürbar, so dass in jedem Monat mehr Bestellungen verzeichnet wurden als im besten Monat der ersten Jahreshälfte. Diese führte zu einem Bestellungseingang von CHF 577.2 Millionen (1. Halbjahr: CHF 269.5 Millionen, 2. Halbjahr: 307.7 Millionen). Im Vergleich zum Vorjahr (CHF 686.5 Millionen) nahm dieser um 15.9% ab. Der Umsatz von rund CHF 630 Millionen (1. Halbjahr: CHF 323.5 Millionen, 2. Halbjahr: rund 307 Millionen) war höher als der Bestellungseingang, da die Komax Gruppe mit einem soliden Auftragsbestand ins Jahr startete. Im zweiten Halbjahr resultierte eine Book-to-Bill-Ratio von ca. 1.0. Der Umsatz war rund 16% tiefer als im Vorjahr (CHF 752.0 Millionen) und fiel damit besser aus als der prognostizierte Rückgang um 20%. Die Komax Gruppe erwartet trotz des massiven Umsatzeinbruchs und Restrukturierungskosten von rund CHF 10 Millionen unverändert ein leicht positives EBIT. Dafür wurden zahlreiche Massnahmen zur konsequenten Kostenreduktion umgesetzt. Den detaillierten Jahresabschluss 2024 kommuniziert die Komax Gruppe am 11. März 2025. Medienmitteilung (PDF) Kontakt

Roger Müller

Vice President Group Communications / Investor Relations / ESG

Tel. +41 41 455 06 16

Komax ist eine global tätige Technologiegruppe, die sich auf Märkte im Bereich der Automatisierung konzentriert. Als führende Herstellerin innovativer und qualitativ hochstehender Lösungen für die Kabelverarbeitung unterstützt die Komax Gruppe wirtschaftliche und sichere Fertigungsabläufe insbesondere bei Automobilzulieferern.

Themen und Insights aus der Welt der automatisierten Kabelverarbeitung: https://www.komaxgroup.com/de/stories Komax Holding AG, Industriestrasse 6, 6036 Dierikon, Switzerland

Phone +41 41 455 04 55, komaxgroup.com

