© Foto: adobe.stock.com

Die beeindruckende Goldpreisrallye 2024 könnte im Jahr 2025 ihre Fortsetzung finden. Vieles spricht dafür. Hinter den Produzentenaktien liegt hingegen ein durchwachsenes Jahr 2024 mit Höhen und Tiefen.Goldpreis - Kein Ende der Aufwärtsbewegung in Sicht Allen Unkenrufen zum Trotz beeindruckte der Goldpreis im Jahr 2024. Das Ende der Aufwärtsbewegung, das in den letzten Monaten so oft kolportiert wurde, blieb aus. Die Rallye ging stattdessen unvermindert weiter. Und sie dürfte auch im Jahr 2025 weitergehen, denn viele Faktoren, die den Goldpreis in 2024 maßgeblich vorantrieben, dürften dem Edelmetall auch in 2025 erhalten bleiben. Ganz ähnlich sieht es übrigens bei Silber aus. Lesen Sie …