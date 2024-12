TUI ISIN: DE000TUAG505 konnte im Wochenverlauf 12,54 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn gehörte das Touristikunternehmen aus Hannover zu den vier besten Werten im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 8,452 Euro, das Wochen, Monats- und Jahreshoch hat man im Tagesverlauf bei 8,53 Euro auf Xetra gesehen. Nach dem steilen Anstieg ist die Aktie überkauft. Sollte das Touristikunternehmen am 11. Dezember zum neunten Mal in Folge ...

