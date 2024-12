Sinsheim - Am 13. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat die TSG 1899 Hoffenheim zuhause gegen den SC Freiburg mit 1:1 unentschieden gespielt.In einer ereignisarmen ersten Hälfte gab es je zwei brauchbare Chancen, Tore sprangen dabei jedoch nicht heraus. Entsprechend ging es torlos in die Kabinen.Nach dem Seitenwechsel schien die Partie aber aufzuwachen: In der 49. Minute schoss Kramaric knapp vorbei, in der 51. Minute zielte Osterhage nur etwas zu hoch.In der 66. Minute kam Bruun Larsen frei vor Atubolu zum Schuss, scheiterte jedoch am Schlussmann. Stattdessen traf Ginter in der 68. Minute für den SC: Nach Grifo-Ecke nickte der Verteidiger aus fünf Metern ein.Moerstedt bediente wenig später in der 73. Minute jedoch Bischof und der Youngster schweißte die Kugel links unten ein. Danach trudelte die Partie ihrem Ende entgegen und die Teams teilten gerechterweise die Punkte.Damit rutscht Freiburg auf Rang sieben ab, Hoffenheim verharrt auf Platz 14.