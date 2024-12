Trotz der durchwachsenen Saison in den Betrieben herrschte Aufbruchstimmung im Vorstand der Bundesfachgruppe Gemüsebau (BfG) im Zentralverband Gartenbau (ZVG). Insbesondere die anstehende Bundestagswahl und die Erarbeitung der Positionen sorgte für rege Diskussion bei der Vorstandsitzung der Bundesfachgruppe am 21. November 2024 in Karlsruhe. Die Wettbewerbsfähigkeit habe...

