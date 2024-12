In dem Jahr 2023 importierte die Europäische Union (EU) laut Eurostat 339.800 Tonnen Gewürze aus Nicht-EU-Ländern, was einem Anstieg von 44 % gegenüber 2013 entspricht. China war mit 39 % der Gesamtimporte der größte Lieferant, wobei Ingwer, roter und schwarzer Pfeffer die am meisten importierten Gewürze waren. Bildquelle: Pixabay China war die...

