© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Analysten sehen in der Siemens-Aktie großes Potenzial und sprechen von einem möglichen Kursfeuerwerk, insbesondere hinsichtlich des Kapitalmarkttages am 12. Dezember!Der deutsche Technologiekonzern Siemens steht erneut im Rampenlicht und das nicht nur wegen seiner starken Geschäftszahlen für 2024. Analysten der größten Investmentbanken äußern sich. JPMorgan und Bernstein Research sehen klares Potenzial. Analystenstimmen: Die britische Investmentbank Barclays hebt zwar ihr Kursziel für Siemens von 125 auf 130 Euro an, belässt die Einstufung aber auf "Underweight". Analyst Vladimir Sergievskiy sieht im kommenden Jahr kaum Wachstumspotenzial für europäische Investitionsgüterkonzerne. Siemens …