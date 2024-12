Der Koblenzer Gesundheitssoftware-Spezialist CompuGroup Medical steht vor einem bedeutenden Wendepunkt in seiner Unternehmensgeschichte. In fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Finanzinvestor CVC Capital zeichnet sich ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ab, das mit 22,00 Euro je Aktie etwa 1,2 Milliarden Euro Gesamtvolumen umfasst. Dies entspricht einer deutlichen Prämie gegenüber dem letzten Börsenkurs von etwa 16 Euro. Die Gründerfamilie Gotthardt, die aktuell rund 50,1 Prozent der Anteile hält, beabsichtigt, ihre Beteiligung in unverändertem Umfang beizubehalten und eine strategische Partnerschaft mit CVC einzugehen.

Börsenrückzug in Aussicht

Bei erfolgreicher Übernahme plant CVC, das im SDAX notierte Unternehmen von der Börse zu nehmen. Diese Entwicklung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem CompuGroup Medical an der Börse aufgrund von Gewinnsorgen unter Druck steht. Der Marktwert des Unternehmens ist auf etwa 900 Millionen Euro gesunken, was einen erheblichen Rückgang gegenüber den Vorjahreswerten darstellt.

