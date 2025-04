DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

MERCEDES-BENZ - Mercedes-Benz dünnt sein Modellportfolio weiter kräftig aus. Nachdem der Stuttgarter Autobauer in naher Zukunft die kompakte A-Klasse und B-Klasse aus seinem Pkw-Programm streicht, zieht sich Mercedes nun aus dem Einstiegssegment im Van-Geschäft komplett zurück. Wie das Handelsblatt aus Konzernkreisen erfahren hat, stoppt Mercedes Mitte 2026 den Neuwagen-Verkauf des gewerblichen Kastenwagens Citan und der T-Klasse, der Privatkunden-Variante des Modells. Auch die vollelektrischen Ausprägungen des Fabrikats, der eCitan und der EQT, werden im kommenden Jahr eingestellt. (Handelsblatt)

KAUFLAND - Der Onlinemarktplatz Kaufland.de macht den nächsten großen Schritt zu einer europaweiten Expansion. In diesem Jahr wird die Tochter der Schwarz-Gruppe (Lidl und Kaufland) Marktplätze in Frankreich und Italien eröffnen. "Frankreich und Italien sind nach Deutschland die größten E-Commerce-Märkte in der EU", sagt Gerald Schönbucher, E-Commerce-Chef von Kaufland, im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Das sind attraktive Länder, die für uns ein sehr großes Potenzial bieten. Wir wollen die Alternative aus Europa werden zu den amerikanischen und chinesischen Plattformen, die den europäischen Onlinehandel bisher beherrschen." (Handelsblatt)

BRITISH STEEL - Die britische Regierung erwägt die baldige Verstaatlichung von British Steel, dem angeschlagenen zweitgrößten Stahlunternehmen des Königreichs, nachdem Verhandlungen mit dem chinesischen Eigentümerkonzern Jingye offenbar feststecken. Am Wochenende stimmten Unterhaus und Oberhaus in außerordentlichen, kurzfristig einberufenen Sitzungen für die gesetzliche Voraussetzung zur Übernahme von British Steel durch den Staat. Diese seien nötig, um die unmittelbar drohende Schließung des Stahlwerks in Scunthorpe in Nordostengland zu verhindern, hieß es. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

UNIPER - Der finnische Versorger Fortum erwägt eine Übernahme von Teilen seiner früheren Tochter Uniper. Fortum, das mehrheitlich dem finnischen Staat gehört, hatte 2022 schwere Verluste erlitten, als es seine Anteile an Uniper an den deutschen Staat verkaufte. Fortum habe nun Interesse geäußert, die hochprofitablen Uniper-Geschäfte in Schweden zu übernehmen, berichtet die Financial Times unter Berufung auf Insider. Uniper ist an den drei aktiven schwedischen Atomkraftwerken beteiligt und besitzt 74 Wasserkraftwerke in dem Land. (Financial Times)

CVC/GOLUB - Der Finanzinvestor CVC prüft eine Übernahme des Finanzdienstleisters Golub für 75 Milliarden US-Dollar. Das berichtet die Finanical Times unter Berufung auf Insider. Ein möglicher Deal unterstreicht den Wandel in der privaten Investmentbranche, da traditionelle Private-Equity-Firmen versuchen, in schnell wachsende Bereiche der Finanzindustrie zu expandieren, die sich auf Kredite und Infrastruktur konzentrieren. Es ist unklar, ob die Gespräche zu einem Abschluss führen werden, und eine mit der Angelegenheit vertraute Person gab zu bedenken, dass Golub nicht an einen Verkauf denkt. (Financial Times)

