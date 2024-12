EQS-News: Nakiki SE / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Teilweise Management-Buy-Out durch Vorstand Andreas Wegerich



09.12.2024 / 08:55 CET/CEST

Die Nakiki SE gibt bekannt, dass CEO Andreas Wegerich über seine Investmentholding Wegerich UG einen strategischen Management-Buy-Out durchführen wird. Nach dem Erwerb von bereits 19,22% der Aktien der Nakiki SE beabsichtigt Wegerich nun, maximal weitere 10% der Anteile übernehmen, wodurch er insgesamt ca. 29% des Unternehmens kontrollieren würde.

Diese Transaktion markiert den Beginn einer neuen Phase für Nakiki SE, die auf Konsolidierung und langfristiges Wachstum ausgerichtet ist. CEO Andreas Wegerich betont die strategische Bedeutung dieses Schrittes: "Wir setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft von Nakiki. Die Beteiligung meiner Investmentholding an Nakiki SE spiegelt nicht nur mein Vertrauen in das Potenzial des Unternehmens wider, sondern schafft auch eine solide Basis für die kommende Phase des Wachstums. Unser Ziel ist es, Nakiki noch stärker im Markt zu positionieren und neues Vertrauen bei unseren Kunden, Investoren und Partnern aufzubauen."

Mit der Entscheidung, seine Beteiligung weiter auszubauen, verfolgt Wegerich eine langfristige Vision: Die Stärkung des Unternehmens als führenden Akteur im Bereich der Prozessfinanzierung. Diese Veränderung wird es Nakiki ermöglichen, weitere strategischen Ziele zu verwirklichen und das Potenzial in neuen und wachsenden Märkten weiter auszubauen.

Der Aufsichtsrat der Nakiki SE begrüßt diesen Schritt ausdrücklich und sieht darin eine Bestätigung des bisherigen Kurses des Unternehmens. Das Management-Team ist überzeugt, dass die gesteigerte Beteiligung von Andreas Wegerich die strategische Ausrichtung des Unternehmens nachhaltig unterstützen und den Weg für weiteres Wachstum ebnen wird.



