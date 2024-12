Zum Start der neuen Handelswoche notiert die Tesla-Aktie nur noch 21 Dollar unter ihrem Allzeithoch von 409,97 Dollar, welches am 4. November 2021 erreicht wurde. Statt sich auf die Rabattschlacht im Segment Auto-Verkauf zu fokussieren, setzen die Analysten auf Teslas gute Marktposition im Bereich autonomes Fahren.Alphabets Waymo absolviert mehr als 150.000 selbstfahrende Taxifahrten pro Woche. Auch Tesla will ein großes Stück vom Kuchen abhaben. Bis Ende 2025 will der Elektroauto-Pionier einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...