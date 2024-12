Thales und Avinor haben sich zusammengetan, um Norwegens landesweites UTM-System (Unmanned Traffic Management) der nächsten Generation zu implementieren und so das Luftraummanagement sowohl für unbemannte als auch für bemannte Luftfahrzeuge zu verbessern und gleichzeitig die vollständige Einhaltung der europäischen Regulierungsstandards sicherzustellen.

Das von AstraUTM betriebene Topsky-UAS von Thales wird eine skalierbare, automatisierte Plattform für Echtzeit-Verkehrsmanagement, Compliance-Überwachung und sichere Integration unbemannter Luftfahrzeuge bereitstellen und so den Weg für einen effizienten Flugmobilitätsbetrieb in ganz Norwegen frei machen.

Das neue UTM-System unterstützt Norwegens Vorstellungen von unbemannter Luftfahrt, ermöglicht einen sicheren, skalierbaren Drohnenbetrieb und bildet das Fundament für zukünftige Advanced Air Mobility (AAM)-Lösungen neben der traditionellen Luftfahrt.

Diese strategische Partnerschaft mit Avinor, dem norwegischen Flugsicherungsdienstleister und Flughafenbetreiber, wird die Einführung des landesweiten unbemannten Verkehrsmanagementsystems der nächsten Generation in Norwegen ermöglichen. Diese Zusammenarbeit stellt einen großen Fortschritt für die norwegische Luftraumverwaltung dar und verbindet Innovation mit strikter Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Für Thales ist dies außerdem ein wichtiger Meilenstein bei der Integration von AstraUTM, einem kürzlich übernommenen Marktführer in der Entwicklung modernster UTM-Software.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241209024091/de/

Drones flying in Norway, image generated by AdobeFireFly, December 2024 (Photo: Thales)

Mit seinem neu veröffentlichten Produkt Topsky-UAS powered by AstraUTM wird Thales eine sichere und skalierbare digitale Plattform für automatisiertes UTM und zukünftiges AAM (Advanced Airspace Mobility) bereitstellen. Dieses System wird den Flugverkehr in der Nähe von Flughäfen sowie in Ballungsräumen, Vororten und regionalen Gebieten effizient verwalten und bietet Funktionen wie Compliance-Überwachung, Genehmigungsverwaltung, Echtzeit-Entscheidungsfindung, kontinuierliche Luftraumüberwachung, automatisierte Konfliktlösung und schnelle Reaktion auf dynamische Verhältnisse.

Gewährleistung von Sicherheit und Konformität im norwegischen Luftraum

Das neue UTM-System von Avinor zielt darauf ab, wesentliche Dienste für verschiedene Interessengruppen bereitzustellen, darunter Drohnenbetreiber, Flugverkehrsdienstleister (ATSP), Regierungsbehörden und andere wichtige Akteure in Norwegen im Zusammenhang mit der Luftraumverwaltung in geringer Höhe. Das System erfüllt die in der Durchführungsverordnung (EU) 2021/664 festgelegten regulatorischen Standards sowie die Acceptable Means of Compliance und Leitfäden für das U-Space-Management und stellt so sicher, dass alle Dienste den höchsten Standards an Sicherheit und Betriebstransparenz entsprechen.

Dieses UTM-System wird sichere, effiziente und absehbare Zugangsdienste wie die Bestimmungen des Common Information Service (CIS) und des U-Space Service Providers (USSP) integrieren und so die vollständige Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in den als U-Space ausgewiesenen Lufträumen gewährleisten.

Effizienter UAS-Betrieb im großen Maßstab im ganzen Land

Durch die Implementierung und Verwaltung eines landesweiten UTM-Systems wird Norwegen von robusten Lösungen für das unbemannte Verkehrsmanagement profitieren, die die vielfältigen Anforderungen sowohl ziviler als auch staatlicher Interessengruppen erfüllen. Das System wird einen fortschrittlichen Echtzeit-Datenaustausch, einen optimierten und automatisierten Luftraumzugang und ein verbessertes Situationsbewusstsein ermöglichen, um allen Betreibern im bemannten und unbemannten Luftraum maßstabsgetreue Operationen im dynamischen Luftraum Norwegens zu ermöglichen.

"Wir fühlen uns geehrt, mit Avinor zusammenzuarbeiten, um dieses landesweite UTM-System in Norwegen zum Leben zu erwecken, wobei Sicherheit, Innovation und natürlich die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Vordergrund stehen. Gemeinsam mit Avinor unterstützen wir die Entwicklung von BVLOS-Diensten (Beyond Visual Line of Sight) in nicht getrennten Lufträumen und ermöglichen Technologien, die die Durchführung sicherer, wiederholbarer und skalierbarer kommerzieller UAS-Operationen einfach und wirtschaftlich machen. Unsere UTM-Lösungen, die kürzlich durch AstraUTM, einem Unternehmen von Thales, erweitert wurden, spiegeln das Engagement von Thales wider, das Luftraummanagement voranzutreiben und die Grundlage für eine sichere und integrierte Luftmobilität zu schaffen", sagte Christian Rivierre, Vizepräsident Airspace Mobility Solutions, Thales

"Bei Avinor sind wir stolz darauf, aktiv zur Entwicklung der unbemannten Luftfahrt in Norwegen beizutragen. Die Partnerschaft mit Thales bei diesem UTM-System der nächsten Generation spiegelt unser Engagement wider, unbemannte Operationen im norwegischen Luftraum voranzutreiben. Dieses System wird Avinors Rolle bei der Gewährleistung einer sicheren und effizienten Integration von Drohnen, der Bereitstellung von Aufsicht und der verantwortungsvollen Verwaltung des Luftraums unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit Thales als strategischem Partner zusammenzuarbeiten, um eine Lösung bereitzustellen, die allen Luftraumnutzern zugutekommt und die Flugverkehrsdienste bei der Verwaltung von Drohnenoperationen unterstützt", erklärte Mats Bye Gjertsen, Vizepräsident Avinor Drone Programme

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter fortschrittlicher Technologien, der auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert ist: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber und Digital.

Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen.

Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.

Thales hat fast 81.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Mrd. Euro.

Über Avinor

Avinor ist eine staatseigene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die dem norwegischen Ministerium für Verkehr und Kommunikation untersteht und für 43 staatliche Flughäfen verantwortlich ist.

Avinor hat eine führende Rolle bei der Reduzierung der Klimagasemissionen der Luftfahrtindustrie übernommen, einschließlich der Entwicklung von Elektro-Luftfahrzeugen und der Bereitstellung von nachhaltigem Jet-Biojet-Treibstoff.

Avinor sorgt für die Sicherheit und Effizienz der Reisen von jährlich rund 50 Millionen Passagieren, von denen die Hälfte vom und zum Flughafen Oslo reist.

Über 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Planung, den Aufbau und den Betrieb eines effizienten Flughafen- und Flugsicherungsdienstes verantwortlich. Avinor finanziert sich über Flughafengebühren und kommerzielle Verkäufe. Der Flugsicherungsdienst ist als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Avinor organisiert. Avinors Hauptsitz befindet sich in Oslo.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241209024091/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Thales Media Relations

pressroom@thalesgroup.com



Avinor Media Relations

presse@avinor.no