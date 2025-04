ROUNDUP: Grenke verkauft Factoringgeschäft in die Schweiz - Mehr Neugeschäft

BADEN-BADEN - Der Leasinganbieter Grenke hat für sein Factoringgeschäft einen Käufer gefunden. Die Teylor AG aus der Schweiz werde den Bereich schrittweise übernehmen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mit. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet. Mit dem Verkauf könne sich Grenke nun "voll auf den weiteren profitablen Ausbau unserer Marktführerschaft im internationalen Small-Ticket-Leasing konzentrieren", sagte Konzernchef Sebastian Hirsch. Angaben zum Übernahmepreis machte er nicht. Unterdessen verbuchte der Konzern in seinem Leasingbereich zum Jahresstart mehr Neugeschäft. An der Börse ging es für die Aktie nach den Nachrichten am Morgen aufwärts.

ROUNDUP: Siemens übernimmt Dotmatics für 5,1 Milliarden US-Dollar - Aktie fällt

MÜNCHEN - Der Siemens -Konzern baut sein Softwaregeschäft mit einer Milliardenübernahme weiter aus. Die Münchener kaufen nach Angaben vom Mittwochabend für 5,1 Milliarden US-Dollar (4,7 Mrd Euro) die US-Firma Dotmatics, die Forschungs- und Entwicklungssoftware für Wissenschaftler in den Biowissenschaften (Life Sciences) anbietet. Die Programme von Dotmatics werden vor allem in der Pharmaindustrie zur Arzneimittelentwicklung eingesetzt. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den Zukauf berichtet. Die Siemens-Aktie verlor am Donnerstag deutlich in einem wegen der US-Zölle sehr schwachen Dax .

Hochtief und Implenia erhalten weiteren Auftrag für Münchener S-Bahn

ESSEN - Der Baukonzern Hochtief und sein Partner Implenia bauen weiter am S-Bahnnetz in München. Die Deutsche Bahn habe einen entsprechenden Auftrag für die zweite Stammstrecke der S-Bahn erteilt, wie Hochtief am Donnerstag mitteilte. Das Volumen des Projekts, das im Wesentlichen die Anbindung des Ostbahnhofs zum Haltepunkt Marienhof umfasse, liege im hohen dreistelligen Euro-Millionenbereich. Beide Unternehmen sind je zur Hälfte an der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Tunnel Ostbahnhof beteiligt.

ROUNDUP/US-Zölle: DHL-Chef rechnet mit verändertem und komplexerem Welthandel

LONDON - In Reaktion auf das am Vorabend von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpaket erwartet der Chef der DHL Group eine zunehmende Komplexität des Welthandels. "Die Handelsrouten werden sich verändern, und sie werden komplexer werden", sagte Tobias Meyer am Donnerstag in London auf einem Kapitalmarkttag des Bonner Dax -Konzerns. Zu möglichen Auswirkungen auf die Ergebnisse der DHL gab sich der Manager zunächst abwartend. An der Börse war die Stimmung insgesamt bedrückt.

Leonardo will Satelliten-Allianz mit Airbus und Thales - Alternative zu Starlink

ROM/TOULOUSE/PARIS - Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo will mit Airbus und Thales ein Satellitenbündnis aufbauen. Dies könnte auch eine Alternative zu Elon Musks Starlink-System schaffen. "Im Moment arbeiten wir zusammen und versuchen herauszufinden, ob es möglicherweise gute Synergien gibt, ob dies aus Sicht des Marktes sinnvoll ist und natürlich auch, ob dies aus kartellrechtlicher Sicht akzeptabel ist", sagte Leonardo-Chef Roberto Cingolani dem Sender CNBC in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview.

ROUNDUP: Berlusconi-Holding MFE bietet 5,74 Euro je ProSiebenSat.1-Aktie

COLOGNO MONZESE - Der zum Berlusconi-Imperium zählende ProSiebenSat.1 -Großaktionär MediaForEurope (MFE) hat die Höhe des Übernahmeangebots für den deutschen Medienkonzern bekanntgegeben. Der gesetzliche Mindestpreis liege laut Bafin bei 5,74 Euro, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. 4,47 Euro will MFE in bar entrichten, dazu kommen 0,4 neue A-Aktien.

Deutschland: Absatz von E-Autos legt zu - Experte sieht keinen Boom

BERLIN - Der Absatz von Elektroautos in Deutschland hat im März deutlich zugelegt - die Zahlen des US-Elektroautobauers Tesla brachen dagegen weiter ein. Insgesamt kamen 42.521 batteriebetriebene Pkw (BEV) neu auf die Straße. Das war ein Zuwachs um 35,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte. Der Anteil an allen Neuzulassungen lag bei 16,8 Prozent.

US-Autozölle in Kraft - Hersteller erwarten hohe Belastung

WASHINGTON/BERLIN - In den USA sind die von Präsident Trump angekündigten Autozölle in Kraft getreten. Seit Mitternacht gelten 25 Prozent Aufschlag. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) rechnet mit großen Belastungen für die Branche und steigenden Preisen, zunächst in den USA. Die Folgen der 25 Prozent-Zölle seien derzeit aber noch schwer einzuschätzen.

Roche erleidet Forschungsrückschlag mit hochdosiertem MS-Mittel Ocrevus

BASEL - Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat in einer Phase-III-Studie mit dem Multiple-Sklerose-Mittel Ocrevus die gesteckten Ziele nicht erreicht. In der Musette-Studie wurde untersucht, ob eine höhere Dosis des derzeit zugelassenen Ocrevus (Ocrelizumab) Menschen mit schubförmiger Multipler Sklerose einen zusätzlichen Nutzen bringt, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.



Weitere Meldungen



-Verband: Zölle schaden Flugzeugindustrie auf beiden Seiten -IG Metall: Thyssenkrupp will Liefervertrag mit HKM kündigen -Nintendo Switch 2 kommt am 5. Juni auf den Markt

-VDA: US-Zölle massive Belastung für Autoindustrie

-'New York Times': Auch Amazon will Tiktok kaufen

-Bericht: VW reagiert mit Zoll-Hinweis auf US-Preisschildern -Gewinnrückgang bei Förderbank KfW

-Sicherheitstechnikhersteller G+D profitiert von Unsicherheit -DB-Regio strebt Ausfallquote unter ein Prozent an°



