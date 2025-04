Unterföhring (ots) -Heiße Flirts, kühle Drinks am Pool, griechisches Meeresrauschen und Partys in einer Luxus-Villa. Das klingt nach Traumurlaub. Oder? Mitnichten. In der neuen Dating-Show "Match My Ex" auf Joyn treffen ehemalige Lovebirds aufeinander und entscheiden über das zukünftige Liebesleben ihrer Ex-Partner:innen. Wer kennt die Schwächen und Sehnsüchte der Verflossenen am besten - und nutzt sie gekonnt zu seinen eigenen Gunsten? Auf wen wartet in der "X-Night" der Exit? Und wer findet das beste Match für den Ex? Die Dating-Show "Match My Ex" startet am Donnerstag, 1. Mai, auf Joyn - mit Extase und Exkapaden.Heiß, heißer, explosiv: Diese Reality-Stars ziehen in die "Match My Ex"-Villa ein:- Entfacht Lars Maucher ("Are You The One? - Realitystars in Love") den Funken bei seiner Verflossenen Gabriela Alves ("Ex on the Beach"), für eine neue Flamme, mit der sie die (S)EX-Suite zum Beben bringt?- Verliebt, verlobt, ... verkuppelt mit der Nächsten. Wählt Lena Schiwiora ("Reality Backpackers") die Richtige für Robin Riebling ("Prominent getrennt") oder sitzt der eigene Schmerz noch zu tief?- Findet Lars Jeger ("Die Bachelorette CH") für Larissa Hodgson ("Die Bachelorette CH") das perfekte Match oder kämpft er sich selbst auf ihren Platz eins?- Ex-kapaden vorprogrammiert? Oder schafft Nara Yane ("Germany Shore") es, Silvio Senn ("Germany Shore") mit der passenden Dame zu matchen?- Tara Tabitha (Siegerin "Reality Backpackers") und Kaan Aktas ("Are You The One? - Realitystars in Love")- Sandra Sicora ("Temptation Island V.I.P.") und Flocke (Sieger "Forsthaus Rampensau Germany")- Jennifer Iglesias ("Promi Big Brother") und Lukas Baltruschat ("Prominent getrennt")- Zoe Saip ("Match in Paradise") und Barna Fenyvesi ("Match in Paradise")- Bellydah ("Germany Shore") und Jermaine Diallo ("Germany Shore")"Match My Ex" - ab Donnerstag, 1. Mai 2025, immer donnerstags zwei neue Folgen, kostenlos auf Joyn.Pressekontakt:Barbara Stefaner / Emma SirihongsePhone: +49 (0) 89 95 07 - 1128 / - 1174Email: barbara.stefaner@seven.one / emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingIsabella ToennesPhone: +49 (0) 89 95 07 - 1172Email: isabella.toennes@seven.oneInfos & Fotos: https://presse.seven.one/JoynOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6019031