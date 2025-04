München (ots) -Joyn kooperiert mit dem OMR Festival, Europas größtem Event für digitales Marketing und Technologie: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer zeigt einen Monat lang exklusiv ausgewählte Talks und Vorträge von Top-Speakern des diesjährigen Events in der gesamten DACH-Region.Joyn-Nutzer:innen können sich auf mindestens 20 hochkarätige Vorträge, Panels, Live-Podcasts und Präsentationen freuen, die die neuesten Trends und Entwicklungen im digitalen Marketing beleuchten. Zu den verfügbaren Inhalten zählen u.a. die Highlight-Präsentation "State of the German Internet" mit den OMR-Machern Philipp Westermeyer und Roland Eisenbrand, Talks mit prominenten Speakern wie dem ehemaligen NBA-Star Dirk Nowitzki oder dem österreichischen Musikproduzenten RAF Camora sowie Auftritte von KI-Experten wie Jens Polomski. Die Vorträge und Gespräche stehen Joyn-User:innen in den Tagen nach dem diesjährigen OMR Festival auf einem eigenen OMR-Kanal auf Joyn kostenlos zur Verfügung.Markus Breitenecker, Group COO ProSiebenSat.1: "Das OMR Festival ist eine der Top-Adressen für digitales Marketing in Europa - ein wahrhaft kreativer Marktplatz und Networking-Hub für neue Ideen mit Festival-Charakter! Wir freuen uns sehr über diese exklusive Partnerschaft, denn durch die Kooperation bringen wir die spannendsten Inhalte des OMR Festivals direkt zu unseren Nutzer:innen und stärken Joyn als zentrale Anlaufstelle für hochwertigen und relevanten Content. Gleichzeitig zeigen wir allen Online Marketing Rockstars, wie viel Power in Bewegtbild-Werbung auf unserem Superstreamer steckt. Wir sind überzeugt, dass diese Partnerschaft einen Mehrwert für alle bietet, die sich für digitale Trends interessieren."Philipp Westermeyer, Gründer und CEO von OMR, ergänzt: "Mit Joyn haben wir einen starken, spannenden Partner an unserer Seite, um unser Wissen und unsere Expertise mit einer immer größer werdenden Community zu teilen."Pressekontakt:Pressekontakt:Michael Bennphone: +49 (0) 89 95 07 - 1188email: Michael.Benn@seven.oneJoynEin Unternehmen de rProSiebenSat.1Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6019034