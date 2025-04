Die Aktie von Hochtief steigt am Dienstag um rund vier Prozent. Das Tochterunternehmen CIMIC hat einen großen Infrastrukturauftrag für die Olympischen Spiele 2032 in Australien bekommen.Das "Logan and Gold Coast Faster Rail Project" in Queensland, Australien, soll die Infrastruktur zwischen den Städten Brisbane und Gold Coast verbessern. CIMIC, ein Tochterunternehmen von Hochtief, arbeitet im Rahmen der ActivUs Alliance mit weiteren Konzernen zusammen. Bis 2032 sollen dort - passend zum Start der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...