NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien von 1&1 zwar auf 15 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Anlagestory bleibe komplex, die immensen Chancen überwögen allerdings, schrieb Andrew Lee in seiner am Montag vorliegenden Telekom-Branchenanalyse. Sie lägen vor allem in einer Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarkts. Nach der schwachen Kursentwicklung sei inzwischen gar kein positives Szenario mehr eingepreist./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 05:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005545503