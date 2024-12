NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 710 auf 650 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Papiere der Franzosen zählen zu den Favoriten des Analysten Piral Dadhania für 2025 im Bereich Luxus- und Premiummarken. Daneben hebt er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick Adidas, Burberry und Watches of Switzerland hervor./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 00:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2024 / 00:46 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121014