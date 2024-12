Linz (www.anleihencheck.de) - Drei Mal hat die EZB seit Juni 2024 den Leitzins gesenkt, so dass der Hauptrefinanzierungssatz derzeit bei 3,40% und der Einlagesatz bei 3,25% liegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diesen Donnerstag, dem 12. Dezember, komme der EZB-Rat zur letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Nach einem leichten Anstieg der Inflation Ende November werde marktseitig zwar ein weiterer, aber wie schon bisher kleiner Zinssenkungsschritt erwartet. (09.12.2024/alc/a/a) ...

