Die Aktie von Super Micro Computer hat am Freitagabend nach US-Börsenschluss um neun Prozent zugelegt. Auslöser für den Kurssprung war die Nachricht, dass US-Unternehmen von der Nasdaq eine Fristverlängerung zur Vorlage seiner überfälligen Finanzberichte erhalten hat. Was ändert das am Fazit des AKTIONÄR?Konkret hat die Nasdaq dem US-Server-Spezialisten bis zum 25. Februar 2025 Zeit gegeben, seine Berichte für das am 30. Juni 2024 beendete Geschäftsjahr sowie das Quartal bis zum 30. September 2024 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...