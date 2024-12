Die Adidas-Aktie verzeichnete einen beeindruckenden Handelstag an der XETRA-Börse, mit einem Anstieg von 0,7 Prozent auf 243,30 EUR. Besonders bemerkenswert war dabei das Erreichen eines Tageshöchststands von 245,00 EUR, der gleichzeitig das aktuelle 52-Wochen-Hoch markiert. Die positive Entwicklung wird durch die fundamentalen Unternehmenszahlen gestützt, die im dritten Quartal 2024 eine deutliche Verbesserung zeigten. Der Sportartikelhersteller konnte seinen Umsatz um 7,32 Prozent auf 6,44 Milliarden EUR steigern und den Gewinn je Aktie von 1,45 EUR auf 2,48 EUR erhöhen.

Optimistische Dividendenprognose für Aktionäre

Für Anleger besonders erfreulich ist der Ausblick auf die Dividendenentwicklung. Nach einer Ausschüttung von 0,70 EUR im Jahr 2023 rechnen Experten für das laufende Geschäftsjahr mit einer mehr als verdoppelten Dividende von 1,48 EUR je Aktie. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen in die weitere positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens, was sich auch in den durchschnittlichen Analystenkurszielen von 240,08 EUR widerspiegelt.

Anzeige

Adidas-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Adidas-Analyse vom 9. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Adidas-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Adidas-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Adidas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...