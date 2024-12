EQS-News: Basler AG / Schlagwort(e): Personalie

Ines Brückel wird neue Finanzvorständin bei der Basler AG



09.12.2024 / 10:06 CET/CEST

Ahrensburg, den 09.12.2024 - Die Basler AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Anwendungen, verkündet heute mit Ines Brückel die neue Finanzvorständin des Unternehmens. Frau Ines Brückel wird zum 1. Januar 2025 in den Vorstand der Basler AG berufen. Die 43-jährige wird ab Beginn des neuen Jahres die Position der Finanzvorständin (CFO) bekleiden und in dieser Position die Ressorts Finanzen, Legal & Compliance, IT/SAP, Administration verantworten. Der Vorstandsvorsitzende Dietmar Ley (CEO) verantwortet in Zukunft die Bereiche Forschung und Entwicklung, das Produktgeschäft, HR und die Organisationsentwicklung. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Hardy Mehl, aktuell CFO/COO, ist ab dem 1. Januar 2025 für die weltweiten Vermarktungseinheiten, die Kommunikation und digitale Customer Journey, sowie weiterhin für Operations und Investor Relations verantwortlich. Bevor Ines Brückel zur Basler AG wechselte, arbeitete Sie bei der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie in führenden Positionen im Finanzbereich großer internationaler Technologieunternehmen. Sie hat einen Universitätsabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzen, Investitionen und Marketing sowie einen Abschluss zum Chartered Financial Analyst (CFA). "Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Brückel für die Vorstandsposition gewinnen konnten sowie auf die Zusammenarbeit und den frischen Wind, den sie mit ihrer langjährigen Erfahrung in Zukunft bei der Basler AG einbringen wird", Norbert Basler Aufsichtsratsvorsitzender. --------------------------------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CFO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





