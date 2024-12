FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.12.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS FRASERS GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 760 PENCE - BERENBERG CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 5500 (6200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS MARLOWE PRICE TARGET TO 400 (710) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TINYBUILD PRICE TARGET TO 10 (13) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 653 (688) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VODAFONE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 83 (100) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASHTEAD GROUP TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BALTIC CLASSIFIEDS TO 'HOLD'(BUY) PRICE TARGET 373(329)P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 850(640) P - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 175 (160) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 230 (235) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13500 (12500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TEAM17 TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 360 (230) PENCE - JPMORGAN CUTS BP PRICE TARGET TO 425 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SPIRAX TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 8500 PENCE - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 640 (520) P - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS TRAINLINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 490 (410) PENCE - UBS CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4200 (4400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 10450 (8660) PENCE - 'NEUTRAL'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob