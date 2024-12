Schwedens führende Online-Apotheke Apotea baut die Kursgewinne nach dem Börsengang am vergangenen Freitag weiter aus. Erstmals werden teilweise gut 90 Schwedische Kronen (7,81 Euro) für ein Papier an dem skandinavischen Arzneimittelversender gezahlt. Eine Milliarden-Euro-Bewertung rückt damit in greifbare Nähe.102,7 Millionen Aktien sind bei Apotea nach dem Börsengang ausstehend. Bei einem Kurs von 8,00 Euro wird dem Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 822 Millionen Euro zugestanden.Im Nachhinein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...