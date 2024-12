Die Infineon-Aktie konnte im laufenden Jahr mit den Highflyern im DAX in Sachen Performance nicht wirklich mithalten. Der Siemens Energy konnte seit Jahresanfang über 335 Prozent an Wert zulegen. Die Aktie der Walldorfer Software-Schmiede SAP kommt auf ein Plus von 118 Prozent. Für die Papiere des heimischen Chipriesen steht Stand heute ein Minus von zwölf Prozent zu Buche. Immerhin: Mit Blick auf den Chart könnten die Verluste in den letzten Tagen des Jahres noch etwas schrumpfen. AKTIONÄR-Leser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...