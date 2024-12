NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Freenet von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 30,00 auf 28,50 Euro gesenkt. Das Geschäft beim Mobilfunker und TV-Anbieter dürfte zwar weiter gut laufen, schrieb Andrew Lee in seiner am Montag vorliegenden Telekom-Branchenanalyse. Er sieht aber anderswo mehr Renditepotenzial und Chancen aus einer Konsolidierung des Mobilfunkmarkts. Seine Verkaufsempfehlung ist relativ zum Sektor zu verstehen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2024 / 05:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A0Z2ZZ5