Einen Industriespeicher zu entwicklen, der Umweltkälte aus dem Winter für den Sommer verfügbar macht, das wollen das Fraunhofer IEG und Industriepartner Voltavision in einem vom Bund geförderten Forschungsprojekt. Das Fraunhofer IEG und das Unternehmen Voltavision arbeiten an einem Kältespeicher, der Umweltkälte aus dem Winter zur Kühlung im Sommer bereitstellen will. Wie das Fraunhofer IEG mitteilte, verbrauchen Kühlanlagen fast 15 Prozent des Stroms in Deutschland.»Wir konzipieren einen Erdsonden-Kältespeicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...