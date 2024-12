Was für eine Enttäuschung! Anleger mussten bei der Intel-Aktie in den vergangenen Jahren ohnehin leidensfähig sein. Immer wieder keimte Hoffnung auf ein Comeback des Chip-Giganten auf. Doch dann wurde am ersten Handelstag im Dezember auch noch Pat Gelsinger gefeuert. Die Kursreaktion ist eindeutig. Inzwischen hat sich Gelsinger zu Wort gemeldet.Zwar ging es am 2. Dezember zunächst kurz aufwärts, doch dieser Anstieg wurde sofort abverkauft. Bilanz der vergangenen Handelswoche, die mit dem CEO-Rauswurf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...