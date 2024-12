BMW-Chef Oliver Zipse hat sich gegen eine Verschiebung der CO2-Ziele in der EU für 2025 ausgesprochen. Er plädiert in einem Interview zwar weiter für die Technologieoffenheit, sieht aber bei den Elektroautos das größte Wachstumspotenzial. Dass Zipse das "Verbrenner-Aus" in der EU ab 2035 (auch wenn es de facto Verbrenner nicht verbietet) für falsch hält, hat der BMW-Chef bereits in der Vergangenheit öfters publik gemacht. Selbst innerhalb der konservativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...