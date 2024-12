Die Deutsche Bank-Aktie zeigt sich aktuell in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung und verzeichnete im XETRA-Handel einen Anstieg von 1,4 Prozent auf 17,09 Euro. Diese positive Entwicklung rückt das Wertpapier in unmittelbare Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 17,14 Euro, das erst kürzlich am 6. Dezember markiert wurde. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 11,52 Euro aus dem Februar, von dem sich die Aktie mittlerweile um etwa 32 Prozent entfernt hat. Die starke Performance wird durch solide Geschäftszahlen untermauert - im vergangenen Quartal konnte die Bank einen Gewinn je Aktie von 0,74 Euro verzeichnen, was einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,50 Euro entspricht.

Ausblick für Aktionäre

Für Anleger zeichnet sich eine positive Perspektive ab: Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,664 Euro je Aktie, was eine spürbare Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,45 Euro darstellt. Analysten sehen noch weiteres Potenzial und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 20,09 Euro an. Die nächsten wichtigen Unternehmenszahlen werden für Ende Januar 2025 erwartet.

