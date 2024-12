Baden-Baden (ots) -Lewis Hamilton verabschiedet sich nach zwölf Jahren von Mercedes und trennt sich für den guten Zweck gleichzeitig von zwei ganz persönlichen Highlights: Auf www.unitedcharity.de werden ein getragener Rennanzug sowie signierte Schuhe von der Formel 1-Legende versteigert! Bei Europas größtem Charity-Auktionsportal haben Fans damit die Chance auf zwei der letzten Andenken aus Lewis Hamiltons erfolgreicher Ära bei Mercedes und können gleichzeitig Gutes tun. Mit dem Erlös der Auktionen wird die Österreichische Sporthilfe unterstützt.Den Rennanzug hat Lewis Hamilton während der Qualifying-Sessions beim Grand Prix von Österreich und im FP2 in Monaco getragen und handsigniert. Bei den Schuhen handelt es sich um Race Boots aus Lewis Hamiltons persönlichem Sortiment, die ebenfalls die Unterschrift des Formel 1-Stars tragen.Unter den aktuell rund 300 United Charity-Auktionen findet sich auch noch ein weiteres Highlight für Motorsportfans: Eine exklusive VIP-Tour durch das Headquarter des Mercedes-AMG Petronas F1 Teams in England, bei dem der Gewinner einmalige Einblicke hinter die Kulissen erhält. Jetzt alle drei Auktionen auf https://www.unitedcharity.de/Specials/Hamilton entdecken und mitbieten!Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5926696