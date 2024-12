Die Mercedes-Benz Aktie verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel, mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 54,78 EUR. Trotz der derzeit herausfordernden Situation in der deutschen Automobilbranche, geprägt von sinkender Nachfrage und verstärktem Wettbewerbsdruck aus China, zeigt sich der Stuttgarter Automobilhersteller widerstandsfähig. Allerdings spiegelt der aktuelle Kurs eine deutliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 77,45 EUR wider, das am 8. April 2024 erreicht wurde. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr wurde von Experten auf 4,40 EUR geschätzt, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 5,30 EUR bedeutet.

Analystenausblick und Geschäftsentwicklung

Die Experten haben ihre Einschätzungen für Mercedes-Benz angepasst, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 69,05 EUR liegt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang von 7,18 Prozent auf 34,53 Milliarden EUR, während der Gewinn pro Aktie auf 1,66 EUR sank. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 9,69 EUR je Aktie.

