Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) das höchste Konzern-EBIT seit 14 Jahren verbucht, ist aufgrund von Einmaleffekten und temporären Gegebenheiten in der isolierten Q3-Betrachtung aber deutlich hinter dem Vorjahresergebnis zurückgeblieben. In der Folge erneuert der Analyst aber das Kursziel und das positive Rating.



Nach Analystenaussage liege das Unternehmen gut auf Kurs, um die Ziele für 2024 wieder zu erreichen und vor allem beim Ergebnis sogar zu übertreffen. Entscheidend sei jedoch wie immer das nun laufende Schlussquartal mit dem für alle drei Geschäftsfelder wichtigen Weihnachtsgeschäft, in dem die CEWE-Gruppe in den vergangenen Jahren stets über 40 Prozent des Konzernumsatzes und quasi das gesamte Ergebnis erwirtschaftet habe. Hierfür - und für die weitere Entwicklung der CEWE-Gruppe - sei der Analyst unverändert positiv gestimmt. Zudem weise der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 65,8 Prozent zum 30. September 2024 weiterhin sehr solide Bilanzverhältnisse auf. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 148 Euro und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.12.2024, 13:45 Uhr)



