Die Adidas-Aktie verzeichnete im heutigen Handelsverlauf an der XETRA-Börse einen spürbaren Rückgang. Der Anteilsschein des Sportartikelherstellers fiel um 1,2 Prozent auf 238,70 Euro, nachdem er zunächst bei 244,00 Euro in den Handel gestartet war. Bemerkenswert ist dabei die Nähe zum 52-Wochen-Hoch von 245,00 Euro, das erst kürzlich erreicht wurde. Die aktuelle Entwicklung steht im Kontrast zu den robusten Unternehmenszahlen des dritten Quartals, in dem Adidas seinen Umsatz auf 6,44 Milliarden Euro steigern und den Gewinn je Aktie auf 2,48 Euro erhöhen konnte.

Verbesserte Dividendenprognose für 2024

Trotz des aktuellen Kursrückgangs gibt es für Anleger positive Signale: Analysten erwarten für das kommende Jahr eine deutliche Erhöhung der Dividende. Nach einer Ausschüttung von 0,70 Euro je Aktie im Jahr 2023 rechnen Experten für 2024 mit einer mehr als verdoppelten Dividende von 1,48 Euro. Diese optimistische Prognose spiegelt sich auch in den durchschnittlichen Analystenkurszielen von 240,08 Euro wider.

Anzeige