Die Stimmung der Anleger in der Eurozone verschlechtert sich im Dezember - EUR/USD setzt Aufwärtstrend bei 1,0570 nach Daten aus der Eurozone fort - Der Sentix-Index für das Anlegervertrauen in der Eurozone ist im Dezember auf -17,5 gefallen, nach -12,8 im November, wie die jüngste Umfrage am Montag ergab. Der Indikator für die aktuelle Lage in ...

