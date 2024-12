Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA22906X2059 Cryptoblox Technologies Inc. 09.12.2024 CA26806J1093 Cryptoblox Technologies Inc. 10.12.2024 Tausch 1:1AU000000HXG7 NH3 Clean Energy Ltd. 09.12.2024 AU0000369753 NH3 Clean Energy Ltd. 10.12.2024 Tausch 1:1CA02148X2059 Altima Energy Inc. 09.12.2024 CA02157V1085 Altima Energy Inc. 10.12.2024 Tausch 1:1CA07135M1041 Battery X Metals Inc. 09.12.2024 CA07135M2031 Battery X Metals Inc. 10.12.2024 Tausch 3,3:1