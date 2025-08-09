STRONG BUY: Battery X vor entscheidendem Ausbruch!

Anzeige / Werbung

Aktuell verdichtet sich bei einem nordamerikanischen Batterie-Technologieentwickler und Rohstoffunternehmen eine Abfolge von Ereignissen, ...

... die, vorbehaltlich aller technischen, regulatorischen und marktseitigen Hürden, das Potenzial haben könnten, das Bewertungsprofil mittel- bis langfristig zu beeinflussen. Zusätzlich potenziert wird diese Situation duch die aktuell hervorragende charttechnische Ausgangslage:

Auffällig ist dabei nicht nur die zeitliche Nähe dieser Entwicklungen, sondern auch ihre strategische Breite. Innerhalb weniger Tage wurden:

ein dokumentierter Realwelt-Proof mit +255 km Reichweitengewinn bei einem kommerziellen E-Fahrzeug gemeldet,

der erste kommerzielle Vertrag auf Revenue-Share-Basis angekündigt,

und der Beginn einer KI-gestützten Rohstoffexploration in Nevada mit Technologie eines Nvidia-Inception-Partners kommuniziert.

Zusätzlich läuft ein exklusives Mandat mit einer US-Investmentbank zur Prüfung eines möglichen Uplistings auf eine US-Leitbörse, bevorzugt Nasdaq. Dieser Schritt ist nicht garantiert, könnte jedoch, sofern erfolgreich umgesetzt, strukturell den Zugang zu einer neuen Investorenebene eröffnen.

Da das Unternehmen in der Vergangenheit einige seiner bedeutendsten Ad-hoc-Meldungen an Wochenenden veröffentlicht hat, könnte der Leser in Erwägung ziehen, ob sich ein ähnliches Szenario auch diesmal ereignen könnte. Es gibt hierfür keinerlei gesicherte Hinweise. Die Überlegung stützt sich auf ein wiederkehrendes Veröffentlichungsmuster, in dessen Rahmen im Mai auf eine Wochenendmeldung ein Kursanstieg von fast 70% an nur einem Handelstag folgte. Ob sich ein solches Szenario wiederholt, bleibt offen.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Battery X Metals) -

Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!



Rebalancing 2.0: dokumentierte Live-Validierung

Kern der operativen Aktivitäten ist die patent-pending Rebalancing-Technologie für Lithium-Ionen-Batterien. In einem dokumentierten Test wurde ein kommerzieller Elektro-Leichttruck mit kritischer Zellspannungsimbalance von etwa 40 km effektiver Reichweite auf 265 km gebracht, ein Zuwachs von +225 km bzw. +563% Funktionsgewinn.

Erstmals kam die Plattform ("Prototype 2.0") nicht nur zum Spannungsausgleich, sondern auch zur präzisen Defektzellen-Diagnose und gezielten Zellsubstitution zum Einsatz. Dieses Verfahren könnte, vorbehaltlich regulatorischer und marktseitiger Faktoren, eine neue Reparatur-Kategorie im Aftermarket schaffen.

Wenige Tage später folgte der erste kommerzielle Einsatz im Rahmen eines Revenue-Share-Vertrags mit einem unabhängigen Tesla-Servicepartner. Das Modell sieht eine 20%-Beteiligung pro Anwendung bei null direkten Betriebskosten vor. Die Wirksamkeit des Modells muss sich allerdings erst in breiterer Anwendung bestätigen.

Marktkontext: Zellspannungsungleichgewichte und versteckte Defektzellen verkürzen Reichweiten und verursachen Kosten. 2024 wurden weltweit über 17 Mio. E-Fahrzeuge verkauft, Millionen davon werden in den nächsten Jahren aus der Garantie fallen. Technologien, die Packs gezielt reparieren statt ersetzen, könnten, vorbehaltlich technischer und regulatorischer Bestätigung, neue Standards im Aftermarket setzen.

Explorationsstart im rohstoffstrategischen Zentrum der USA

Parallel meldete Battery X Metals (WKN: A40X9W)* die Aktivierung seines Explorationsbereichs. Rund 60 geologisch kuratierte Zielpunkte, abgeleitet aus öffentlichen und proprietären Datensätzen, werden seit August mit einer Plattform eines Nvidia-Inception-Partners analysiert. Ziel ist die Identifizierung hochwahrscheinlicher Zielzonen für kritische Batteriemetalle in Nevada, einem Schlüsselstaat für Lithiumförderung in den USA. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es sich nicht um ein operatives Joint Venture mit Nvidia handelt. Explorationsarbeiten vor Ort haben noch nicht begonnen; es wurden keine finalen Zielgebiete veröffentlicht.

Der Start fällt in eine Phase, in der die US-Regierung Förderungen von bis zu 900 Mio. USD für Lithium-Infrastrukturprojekte angekündigt hat. Ob und in welchem Umfang dieses Projekt davon profitieren könnte, ist offen und hängt von behördlichen Entscheidungen ab.

Battery X Metals mit 360°-Strategie

Battery X Metals (WKN: A40X9W)* verfolgt eine integrierte 360°-Strategie entlang des gesamten Batterie-Lebenszyklus:

1. Lebensdauerverlängerung:

Die patent-pending Maschine kalibriert Zellspannungen innerhalb gealterter Lithium-Ionen-Batterien: ohne mechanische Eingriffe. Ein Problem mit Milliardenpotenzial, denn weltweit werden bis 2031 mehr als 40 Millionen E-Fahrzeuge aus ihrer Garantie fallen. Der aktuelle Vertrag mit einem Tesla-Servicecenter markiert den ersten kommerziellen Einsatz: als umsatzbeteiligtes Modell ohne direkte Betriebskosten.

2. Nachhaltiges Recycling:

In Kooperation mit einer globalen Top-20-Universität wird ein Zwei-Phasen-Flotationsverfahren für nachhaltiges Lithium-Ionen-Batterie-Recycling entwickelt. Die Pilotdaten dokumentieren über 98% Rückgewinnung von Graphitund 96% Reinheitbei Metalloxiden: ohne Hochtemperatur oder aggressive Chemie.

3. KI-gestützte Exploration in Nevada

Die jüngste Ad-hoc betrifft die Explorationssparte: Nach Abschluss der Datenaufbereitung wurden rund 60 geologisch kuratierte Zielpunkte aus öffentlichen und privaten Quellen definiert. Diese dienen als Trainings- und Analysegrundlage für das KI-Modell von TerraDX, einem Nvidia Inception-Partner. Ziel ist es, daraus mehrere Hochwahrscheinlichkeitszonen für geplante Feldtests abzuleiten.

Das Projekt ist in einer frühen Phase. Es wurden noch keine finalen Zielgebiete veröffentlicht, und Explorationsarbeiten vor Ort sind noch nicht gestartet.

Kapitalmarktperspektive: mögliches Nasdaq-Uplisting

Das Mandat einer renommierten US-Investmentbank umfasst strategische Beratung, Vorbereitung einer potenziellen Roadshow, Prüfung von Finanzierungsoptionen und Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen. Ein Uplisting ist nicht garantiert; erfolgreiche Umsetzung könnte jedoch die Wahrnehmung des Unternehmens im institutionellen Bereich verändern.

Die Besonderheit der aktuellen Situation liegt in der Gleichzeitigkeit von technologischer Validierung, ersten potenziellen Erlösen und Kapitalmarktperspektive: eine Kombination, die Investoren selten in dieser Form sehen.

Fazit

Die jüngsten Meldungen spiegeln eine operative und strategische Verdichtung wider, die, abhängig von regulatorischen, technischen und marktseitigen Entwicklungen, als Basis für eine mögliche Neubewertung dienen könnte. Ob dies tatsächlich ein Wendepunkt wird, hängt von zahlreichen externen Faktoren ab.

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A40X9W )*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult/bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten und weiters unseren Haftungsausschluss!

HINWEIS - DISCLAIMER

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-/bullvestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult/bullvestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult/bullvestor enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult/bullvestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

Diese Mitteilung ist eine Marketingmitteilung.

Diese Mitteilung wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder eine Empfehlung, Finanzanalyse noch eine Anlageberatung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) in Deutschland oder des Wertpapieraufsichtsgesetzes 2018 (WAG 2018) in Österreich dar. Sie dient der allgemeinen Information und richtet sich an erfahrene sowie risikobewusste Anleger.

Die hierin enthaltenen Informationen beruhen auf von bullvestor Medien GmbH als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Einschätzungen stellen die subjektive Meinung der Ersteller dar und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies gesondert bekannt gegeben wird. Historische Wertentwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse, und solche Aussagen können erhebliche Unsicherheiten und Risiken beinhalten, weshalb tatsächliche Ergebnisse wesentlich von beschriebenen Szenarien abweichen können.

Anleger sollten vor jedem Investment ihre finanzielle Situation und ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, nicht aber diese Mitteilung zur Grundlage einer Investmententscheidung machen.

Die folgende Offenlegung erfolgt ausschließlich aus Vorsichtsgründen und dient der Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für den Fall, dass diese Mitteilung entgegen des ausdrücklichen obigen Hinweises dennoch als eine Anlageempfehlung aufgefasst werden sollte:

Identität des Verbreiters gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 2 der delVO (EU) 2016/958

Diese Mitteilung wurde von Helmut Pollinger für die bullvestor Medien GmbH erstellt und von dieser veröffentlicht.

Offenlegung von Interessenkonflikten gemäß Art. 20 MAR iVm Art. 5 delVO (EU) 2016/958

Die bullvestor Medien GmbH handelt im Auftrag der Battery X Metals Inc. und erhielt für die Erstellung und Verbreitung dieser Mitteilungen eine Vergütung. Zudem besteht zwischen bullvestor Medien GmbH und Battery X Metals Inc. eine laufende direkte oder indirekte Geschäftsbeziehung.

Die Veröffentlichung dieser Mitteilung dient dazu, die Marktaktivität für die Aktie von Battery X Metals Inc. zu erhöhen, was wirtschaftliche Vorteile für den Auftraggeber der Veröffentlichung sowie verbundene Parteien mit sich bringt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Battery X Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Aufgrund dieser angeführten Umstände liegen bei der bullvestor Medien GmbH Interessenskonflikte vor, weshalb die Objektivität der veröffentlichten Mitteilung nicht zugesichert werden kann. Anleger sollten die dargestellten Interessenkonflikte sowie das daraus resultierende Risiko einer Beeinflussung der Objektivität der Informationen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, in ihre Anlageentscheidung einbeziehen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese basieren auf aktuellen Annahmen und Erwartungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Es wird empfohlen, alle öffentlichen Unterlagen des Unternehmens zu prüfen, insbesondere die Risikohinweise und zukunftsgerichteten Angaben unter www.sedarplus.ca.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Geschäftsführer/Alleingesellschafter: Helmut Pollinger

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

- Werbung/Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA07135M2031