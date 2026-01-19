Highlights der Pressemitteilung:

Battery X Metals hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 2,41 Millionen $ abgeschlossen, wodurch die Finanzlage des Unternehmens gestärkt und die weitere Umsetzung seiner strategischen Wachstumsinitiativen unterstützt wird. An der Finanzierung beteiligte sich auch ein ehemaliger Direktor und Executive Officer des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc., was die anhaltende Unterstützung durch erfahrene Kapitalmarktteilnehmer widerspiegelt, die mit der langfristigen Wachstumsstrategie des Unternehmens im Einklang stehen. Der Erlös stellt zusätzliches Kapital zur Verfügung, um die integrierte Batterie-Lebenszyklusstrategie von Battery X Metals weiter voranzutreiben und den kontinuierlichen Fortschritt in den Bereichen Exploration, Lithium-Ionen-Batterie-Rebalancing und Recyclinginitiativen im Einklang mit der globalen Energiewende zu unterstützen.

Vancouver, British Columbia - 19. Januar 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX)(OTCQB:BATXF)(FWB:5YW0, WKN:A41RJF) ("Battery X Metals" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen, das sich mit der Exploration von Ressourcen und Technologien für die Energiewende befasst, gibt bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Januar 2026 eine nicht vermittelte Privatplatzierungsfinanzierung (die "Privatplatzierung") abgeschlossen hat. Diese besteht aus der Ausgabe von insgesamt 946.075 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 2,55 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.412.491,25 $ und tritt am 16. Januar 2026 in Kraft.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und einem übertragbaren Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens (jeweils ein "Warrant"), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, bis zum 16. Januar 2028 eine zusätzliche Aktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 3,00 $ pro Warrant-Aktie zu erwerben.

An der Privatplatzierung beteiligte sich Jeffrey Greenberg, ehemaliger Direktor und Executive Officer der Gründerfamilie des Fortune-500-Unternehmens Skechers USA, Inc. und derzeitiges Mitglied des Advisory Boards des Unternehmens. Die Beteiligung von Herrn Greenberg steht im Einklang mit seiner beratenden Funktion zur Unterstützung der strategischen Kapitalmarktinitiativen und langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens, während Battery X Metals die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation vorantreibt.

Der Nettoerlös aus der Privatplatzierung soll für die Förderung der Geschäftsinitiativen des Unternehmens verwendet werden. Dazu zählen Ausgaben im Zusammenhang mit der Unternehmensentwicklung und regulatorischen Angelegenheiten im Rahmen strategischer Kapitalmarktinitiativen, die Begleichung ausstehender und künftiger Verbindlichkeiten und Schulden, Initiativen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens sowie allgemeine Working-Capital-Zwecke. Diese Erlöse sollen die integrierte 360°-Strategie des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Batteriemetalle unterstützen. Die Strategie umfasst die Bereiche Exploration, Rebalancing und Recycling sowie die weitere Entwicklung von Lösungen der nächsten Generation, die zur globalen Energiewende beitragen. Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 17. Mai 2026 ausläuft.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen 4.845,00 $ in bar als Vermittlungsprovision an berechtigte Vermittler für die von diesen Vermittlern vermittelten Zeichnungen von Einheiten.

Abschluss der Initiative zur Stärkung der Finanzlage

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 6. Januar 2026 ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 408.288,99 $ (die "Schuldenbegleichung") gegenüber bestimmten Gläubigern des Unternehmens beglichen hat. Die Schuldenbegleichung erfolgt durch die Ausgabe von insgesamt 90.727 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine "Schuldenaktie") zu einem angenommenen Preis von 4,50 $ pro Schuldenaktie. Die im Rahmen der Schuldenbegleichung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 17. Mai 2026 abläuft.

Kommentar des Managements

"Der Abschluss dieser Finanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für Battery X Metals", sagte Massimo Bellini Bressi, Chief Executive Officer von Battery X Metals. "Der erfolgreiche Abschluss dieser Finanzierung verschafft uns zusätzliches Kapital, um unsere integrierte Strategie für den gesamten Lebenszyklus von Batterien weiter voranzutreiben und die Umsetzung unserer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen."

"Zusammen mit der Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten stärken diese Transaktionen die Bilanz und verbessern die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Wachstumsinitiativen umzusetzen", so Bellini Bressi weiter. "Wir fühlen uns durch die anhaltende Unterstützung unserer bestehenden Stakeholder und strategischen Partner bestärkt. Diese Unterstützung spiegelt unserer Meinung nach das wachsende Vertrauen in unsere langfristige Strategie wider, die Restlebensdauer von Batterien zu verlängern, die Nachhaltigkeit zu verbessern und Lithium-Ionen-Batterietechnologien der nächsten Generation voranzutreiben."

Die Schuldenbegleichung mit drei Direktoren (die "Insider-Vereinbarungen") ist eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Die Insider-Vereinbarungen sind gemäß den Ausnahmeregelungen in Abschnitt 5.5(b) des MI 61-101 von der Bewertungsanforderung des MI 61-101 ausgenommen, da die Stammaktien des Unternehmens nicht an einem bestimmten Markt notiert sind, und gemäß der Ausnahmeregelung in Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 ausgenommen, da der Marktwert der Insider-Vereinbarung 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird. Da der Bericht über wesentliche Änderungen, in dem die Insider-Vereinbarungen offengelegt werden, weniger als 21 Tage vor der Transaktion eingereicht wird, besteht gemäß MI 61-101 die Verpflichtung, zu erläutern, warum die kürzere Frist unter den gegebenen Umständen angemessen oder notwendig war. Nach Ansicht des Unternehmens ist es notwendig, Insider-Vereinbarungen unverzüglich abzuschließen, weshalb eine solche kürzere Frist unter den gegebenen Umständen angemessen und notwendig ist, um die Finanzlage des Unternehmens zu verbessern.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Rechtsgebiet erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das "Gesetz von 1933") oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder ohne eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über: die voraussichtliche Verwendung und Zuweisung der Erlöse aus der Privatplatzierung; die erwarteten Auswirkungen der Privatplatzierung und der Schuldenbegleichung auf die Finanzlage und Bilanz des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Prioritäten nach Abschluss der Privatplatzierung und der Schuldenbegleichung umzusetzen; die erwarteten Vorteile der Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten; die umfassenderen Unternehmenswachstumsziele, Kapitalmarktinitiativen und strategischen Prioritäten des Unternehmens; und die Zuweisung von Kapital zur Unterstützung der integrierten Geschäftsstrategie des Unternehmens in den Bereichen Batteriemetallexploration, Technologien zum Rebalancing von Batterien und Batterierecyclinglösungen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden. Solche Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: das Risiko, dass die erwarteten Vorteile der Privatplatzierung oder der Schuldenbegleichung nicht wie erwartet realisiert werden können; das Risiko, dass behördliche Genehmigungen oder Anmeldungen verzögert werden oder nicht wie erwartet erteilt werden; Schwankungen an den Kapitalmärkten; die Verfügbarkeit ausreichender Mittel zur Erfüllung laufender Verpflichtungen, einschließlich Marketingverpflichtungen; Änderungen der Geschäftspläne, Prioritäten oder Kapitalallokationsstrategien des Unternehmens; das Risiko, dass Initiativen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens nicht das erwartete Maß an Investoreninteresse oder Marktbeteiligung hervorrufen; allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geopolitische Bedingungen; sowie andere Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens offengelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen die erwarteten Vorteile der Privatplatzierung oder der Schuldenbegleichung realisieren wird oder dass die strategischen Ziele des Unternehmens wie erwartet erreicht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, die laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter seinem Profil auf SEDAR+ verfügbar sind, zu konsultieren, um weitere Risikofaktoren und zusätzliche Informationen zu erhalten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

