Unterföhring (ots) -Unterföhring, 9. Dezember 2024 - Die Sky Original Serie "The Day of the Jackal" ist vor dem Staffelfinale an diesem Donnerstag für zwei Golden Globes nominiert worden und darf sich über Nominierungen in den begehrten Kategorien "Best Television Series - Drama" und "Best Performance by a Male Actor in a Television Series - Drama" für Hauptdarsteller Eddie Redmayne freuen.Die Serie ist in Deutschland das erfolgreichste internationale Sky Original aller Zeiten und der zweiterfolgreichste Serienstart überhaupt im Jahr 2024. Auch in allen anderen Märkten ist "The Day of the Jackal" mit Zuschauerrekorden gestartet.Über "The Day of the Jackal ":Der Schakal (Eddie Redmayne) ist ein äußerst schwer zu fassender Ausnahmekiller. Der Einzelgänger verdient seinen Lebensunterhalt damit, gegen Bezahlung höchster Summen tödliche Aufträge auszuführen. Doch nach seinem letzten Mord trifft er auf eine ebenbürtige Gegnerin: eine hartnäckige britische Geheimdienstoffizierin (Lashana Lynch). In einer atemlosen Katz-und-Maus-Jagd quer durch Europa spürt sie ihn auf und hinterlässt dabei eine Spur der Verwüstung. Außerdem spielt Úrsula Corberó die Rolle der Nuria, die im Mittelpunkt des Privatlebens des Schakals steht und nicht weiß, wer er wirklich ist.In der ersten Staffel von "The Day of The Jackal" sind Eddie Redmayne und Lashana Lynch, die beide auch als Executive Producer fungieren, zusammen mit Úrsula Corberó als Hauptdarsteller zu sehen. Die Serie wird von den Executive Producern Gareth Neame und Nigel Marchant (Carnival Films), dem Autor und Executive Producer Ronan Bennett, dem Executive Producer und Regisseur Brian Kirk, der Executive Producerin Sam Hoyle (Sky Studios), der Executive Producerin Sue Naegle und der Co-Executive Producerin Marianne Buckland (Carnival Films) produziert.Die zehnteilige Serienadaption basiert auf dem bahnbrechenden Roman von Frederick Forsyth und dem nachfolgenden preisgekrönten Film von Universal Pictures aus dem Jahr 1973. Die Serie wird von Carnival Films produziert, das zu den Universal International Studios, einer Abteilung der Universal Studio Group, gehört, und wurde von Sky Studios und Peacock in Auftrag gegeben.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/XmFLCOgW7VuNpNX7HvhPIGvyeE?domain=skymediavillage.sky/).Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, unterwegs und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. WOW ist auf den meisten Geräten erhältlich, so dass die Inhalte spielend leicht zugänglich sind. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Für weitere Informationen besuchen Sie wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerStephanie TeicherContent PRTel: +49 (0)89/9958 6837Thomas.schoeffner@sky.destephanie.teicher@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5927041