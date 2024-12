© Foto: Dall-E

Die Tesla-Aktie war in den vergangenen Wochen nicht zu bremsen. Trotz des starken Anstieges gibt es technische Gründe dafür, warum das sogar so bleiben könnte!Völlig entfesselt handelt die Tesla-Aktie spätestens seit der Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA. Die Aussichten auf weniger strenge Regulierungsvorschriften im Bereich autonomen Fahrens sowie die politische Nähe zum künftigen Leader der größten Volkswirtschaft der Welt, lassen Anleger auf die Aktie wetten. Keine Überlegung scheint Investoren wert zu sein, dass Tesla auch ein Verlierer der Politik von Trump sein könnte, der einerseits Subventionen für erneuerbare Energien streichen möchte, was eine Gefahr für das …