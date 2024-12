Inflationsdaten & Zinsentscheid voraus! Marktausblick zu DAX, Bitcoin, SMCI, Amazon, GameStop & Co.

Anzeige / Werbung

Die Rekordjagd vollzog sich auch im Nasdaq weiter, sowie im marktbreiten S&P500, während der Dow Jones ein wenig konsolidierte. Ob diese Phase bereits abgeschlossen ist und weitere Gewinne anstehen, wird die Eröffnung an der Wall Street zeigen müssen. Mit Blick auf die weiteren Inflationsdaten und die EZB-Zinssatzentscheidung, die am Donnerstag ansteht und den Euro-Dollar um 1.06 deckelt, ist Hochspannung geboten. Selbiges gilt für den Bitcoin, der weiter um die Marke von 100.000 US-Dollar pendelt.

Eine Woche nach dem Black Friday blicken wir auf die Gewinner und Verlierer an der Wall Street und haben mit Amazon das größte E-Commerce-Unternehmen bereits die zweite Woche in Folge unter den Top-Werten verzeichnet. Auch Shopify legte jüngst zu, wurde doch über die Shop-Software eine Menge an Händlern angebunden und damit auch der Erfolg des Unternehmens, welches nun wieder in die Gewinnzone strebt, untermauert.

Stark geshoppt wurden vor allem Sportartikel. Dies zeigten die jüngsten Quartalszahlen von Lululemon auf, die wir hier nach dem zweistelligen Kursplus am Freitag noch einmal präsentierten. Davon profitierte auch der Marktführer des Sport-Segments, die Nike-Aktie. Sie hat jedoch den Turnaround weder bei den Umsatzzahlen noch am Aktienmarkt vollzogen.

In der Vorwoche waren zudem wieder Technologiewerte stark gefragt und stiegen teilweise auf neue Allzeithochs. Eine Salesforce wurde benannt und Marvell Technology vorgestellt. Der Kurs wurde von dem KI-Chip-Hype ergriffen und bahnt sich den Weg nach oben am Rekordniveau. Davon ist der Chiphersteller Supermicro Computer noch weit entfernt, doch der Aufschub für die Jahresbilanz aus 2024 seitens der Nasdaq gibt dem Unternehmen Spielraum, genau diesen Unsicherheitsfaktor auszuräumen. Anleger:innen honorierten dies - die ganze Story dahinter erfahren Sie im Video.

Mit Blick auf die neue Woche ist Oracle und Adobe Systems spannend. Beide Werte analysierten wir bereits am Freitag, sodass der Blick heute zu GameStop ging. Ein neuer Post von Roaring Kitty facht die Phantasie an. Immerhin hält er rund 4 Prozent an Aktien vom ehemaligen Meme-Stock und könnte mit den Zahlen weitere Informationen veröffentlichen. Darauf warten viele gespannt.

