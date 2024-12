London - Großbritanniens Innenministerin Yvette Cooper hat Konsequenzen aus dem Assad-Sturz in Syrien angekündigt. Das Vereinigte Königreich habe "die Asylentscheidungen für Fälle aus Syrien ausgesetzt, während das Innenministerium die aktuelle Situation überprüft und beobachtet", sagte sie am Montag.Die Situation in Syrien entwickle sich "nach dem Sturz des Assad-Regimes extrem schnell", so Cooper. Einige Menschen kehrten nun nach Syrien zurück.Zuvor hatten bereits einige andere europäische Länder, darunter Deutschland, Frankreich oder Österreich, anhängige Asylanträge von Syrern ausgesetzt.