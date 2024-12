Die Nano One Materials Corp. verzeichnet einen bedeutenden Durchbruch in ihrer Unternehmensentwicklung mit der Zusicherung einer substanziellen Finanzierung durch die Regierung von Québec. Das Unterstützungspaket umfasst einen Kredit von 15 Millionen kanadischen Dollar vom Wirtschaftsministerium sowie einen Zuschuss von 3 Millionen kanadischen Dollar vom Umweltministerium. Diese strategische Investition zielt darauf ab, die Pilotproduktion am Standort Candiac zu optimieren und die Produktionskapazität deutlich zu erweitern.

Wegweisende Technologie für Nordamerika

Die Förderung unterstreicht die Position von Nano One als Pionier in der nordamerikanischen Batterietechnologie. Mit dem patentierten One-Pot-Verfahren zur Herstellung von Lithium-Eisenphosphat-Kathoden verspricht das Unternehmen, die Produktionskosten zu senken und den CO2-Fußabdruck um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. Die Investition ergänzt eine bereits zugesicherte US-Förderung von 12,9 Millionen Dollar und stärkt die Rolle des Unternehmens in der aufstrebenden nordamerikanischen Batterie-Lieferkette.

Anzeige

Nano One Materials-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nano One Materials-Analyse vom 9. Dezember liefert die Antwort:

Die neusten Nano One Materials-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nano One Materials-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Dezember erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nano One Materials: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...