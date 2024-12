EQS-Ad-hoc: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

LPKF senkt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024



09.12.2024 / 21:30 CET/CEST

LPKF senkt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2024

Ad hoc-Mitteilung - Garbsen, 09. Dezember, 2024



Die LPKF Laser & Electronics SE spürt weiterhin die Schwäche speziell des europäischen Automobilmarkts durch eine anhaltende Investitionszurückhaltung der Kunden oder die Verschiebung von Lieferungen.



Nach neuesten Informationen haben verschiedene Kunden aus allen Segmenten mit Ausnahme von Solar Bestellungen oder geplante Bestellungen von 5 - 7 Mio. EUR, welche zur Auslieferung im Dezember 2024 geplant waren, auf Januar und Februar 2025 verschoben.



Vor diesem Hintergrund reduziert das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024.

LPKF erwartet nun einen Konzernumsatz von 118 bis 123 Mio. EUR (bisher: 125 bis 130 Mio. EUR). In Anbetracht des wahrscheinlichen Verlusts von Deckungsbeiträgen durch den entgangenen Umsatz rechnet das Unternehmen jetzt mit einem ausgeglichenen Ergebnis auf Basis der bereinigten EBIT-Marge (bisherige Prognose: 3,5 - 6,5 %).



Wie bereits kommuniziert, hat LPKF spezifische Bereiche identifiziert, in denen das Unternehmen die Effizienz verbessern und die Kosten erheblich senken kann. Konkrete Maßnahmen zur Senkung der Betriebskosten und zur Steigerung der Effizienz im gesamten Konzern werden mit hoher Priorität umgesetzt. LPKF geht davon aus, dass sich daraus jährliche Einsparungen von insgesamt etwa 5 bis 7 Mio. EUR ergeben werden. Das Unternehmen arbeitet mit Nachdruck an weiteren Kostenoptimierungen, um diese Einsparungen weiter zu erhöhen und die EBIT-Marge im Jahr 2025 deutlich zu verbessern.



Trotz der kurzfristigen Marktvolatilität, die sich negativ auf das Kerngeschäft auswirkt, bleibt die mittelfristige Wachstumsdynamik von LPKF ungebrochen.



Die Nachfrage nach LIDE-Systemen (Laser Induced Deep Etching) ist weiterhin stark, und LPKF erwartet für 2024 in diesem Bereich weiterhin eine Verdoppelung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr. Mit dem patentierten LIDE-Verfahren zur Bearbeitung von Glas liefert LPKF die Schlüsseltechnologie zur Leistungssteigerung von Mikrochips und für die Fertigung von neuen Display-Anwendungen. Dieser Paradigmenwechsel in der Halbleiterindustrie hat zu einer anhaltend starken Nachfrage nach den einzigartigen LIDE-Systemen von LPKF geführt. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass dies in Kürze auch zu ersten Aufträgen für die Serienproduktion führen wird.



Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE notieren im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ETR:LPK, ISIN: 0006450000

Erläuterung der Kennzahlen

EBIT: Ergebnis vor Zinsen und Steuern

EBIT-Marge: Ergebnis vor Zinsen und Steuern / Umsatz x 100

Bereinigtes EBIT: Das bereinigte EBIT ist das EBIT bereinigt um Restrukturierungs- und Abfindungskosten und Veränderun-gen des Long Term Incentives (LTI) aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet LPKF hierbei mit Kosten in Höhe von 0,5 - 1,5 % des Umsat-zes. Das bereinigte EBIT wird berichtet, um die operative Ertragskraft durch die Eliminierung von Sondereinflüssen auch zwischen den Perioden vergleichen zu können.







Kontakt:

Bettina Schäfer, Senior Manager Investor Relations & Corporate Communication

investorrelations@lpkf.com



