Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE ISIN: DE0006450000



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 22.05.2025

Kursziel: 11,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Q1: Solides Auftaktquartal - Auftragseingang dürfte in H2 anziehen

LPKF hat zuletzt mit Vorlage der Q1-Kennzahlen die Quartals-Guidance am unteren Ende erreicht. Gegenüber dem Vorjahr konnte das Unternehmen Fortschritte auf der Kostenseite erzielen, was sich in einer erhöhten operativen Marge widerspiegelt. Der Auftragseingang fiel im ersten Quartal überdies schwächer aus als erwartet, dürfte sich jedoch im Jahresverlauf in mehreren Segmenten beleben.



[Tabelle]



Erlöse stabil ggü. Vorjahr: Im saisonal schwachen Auftaktquartal erzielte LPKF einen Umsatz auf Vorjahresniveau und damit unterhalb unserer Erwartung sowie am unteren Ende der Guidance von 25 - 28 Mio. EUR. Die Diskrepanz zum Mittelpunkt der Guidance erklärt sich durch eine Änderung in der Umsatzrealisierung eines Auftrags, der dementsprechend weniger zur Top Line in Q1 beigetragen hat als erwartet. Dieser Effekt sollte sich jedoch im Jahresverlauf ausgleichen. Auf Segmentebene lagen mit Ausnahme von Welding (-15,0% yoy) alle weiteren Geschäftsbereiche in etwa auf Vorjahresniveau.

Auftragslage dürfte sich in H2 verbessern: Welding leidet weiterhin unter der schwachen Marktnachfrage im Automotive-Bereich, konnte jedoch im Zuge der geplanten Diversifikation in die Bereiche Consumer Electronics und Medical erste Erfolge erzielen. So konnte eine Order eines namhaften Kunden der Unterhaltungselektronik gewonnen werden, die bereits in den kommenden Quartalen zu einer Erholung führen dürfte. Insgesamt war der Auftragseingang im ersten Quartal mit 20,5 Mio. EUR (Book-to-Bill: 0,81) noch zurückhaltend, dürfte im zweiten Halbjahr jedoch merklich anziehen. Wir erwarten insbesondere für die Produktgruppe LIDE Semiconductor relevante Aufträge, da LPKF in der Zertifizierungsphase mit allen relevanten Halbleiterkunden Fortschritte erzielt und dementsprechend nach den ersten Einzelorders (Phase 2: Technische Qualifizierung) die dritte Phase (Orderevaluation) mit möglichen Großaufträgen erreichen könnte.



Bottom Line: Ergebnisseitig zeigten die zuletzt implementierten Kostenmaßnahmen Wirkung, sodass LPKF trotz eines geringfügig niedrigeren Erlöses eine Verbesserung des adj. EBITs vorweisen konnte, welches sich von -4,3 Mio. EUR in Q1/24 auf -3,4 Mio. EUR im abgelaufenen Quartal verbesserte. Diese Maßnahmen sollen in den kommenden Quartalen ausgebaut werden und so den Break-Even-Punkt weiter senken.



Fazit: LPKF sieht sich trotz eines durchwachsenen Auftaktquartals auf einem guten Weg, die Ziele für das laufende Jahr zu erreichen. Das Unternehmen müsste in den kommenden Monaten einen relevanten Auftrag gewinnen, um unsere Prognose zu erreichen. Gleichzeitig erzielt LPKF insbesondere im LIDE-Bereich erhebliche Fortschritte, sodass unabhängig des Zeitpunktes der Auftragseingänge das Potenzial für die kommenden Jahre intakt bleibt. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 11,00 EUR.

