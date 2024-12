Das intelligente Bohrsystem mit geschlossenem Regelkreis reagiert dynamisch auf geologische Informationen aus dem Untergrund

Hält die Bohrlochbahn im "Sweet Spot" des Reservoirs für maximale Produktion

Verbessert die Effizienz minimiert den CO2-Fußabdruck von Bohrvorgängen

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) stellt Neuro autonome Geosteuerung vor, die dynamisch auf die Komplexität des Untergrunds reagiert, um effizientere und leistungsfähigere Bohrlöcher zu bohren und gleichzeitig den CO2-Fußabdruck der Bohrvorgänge zu reduzieren.

Using AI, Neuro geosteering integrates and interprets complex real-time subsurface information to autonomously guide the drill bit through the most productive layer or "sweet spot" of the reservoir. (Photo: Business Wire)

Neuro Geosteering nutzt künstliche Intelligenz (KI), um komplexe Echtzeitinformationen aus dem Untergrund zu integrieren und zu interpretieren und so den Bohrmeißel autonom durch die produktivste Schicht oder den "Sweet Spot" des Reservoirs zu führen. Bei herkömmlichen Geosteering-Vorgängen müssen Geologen diese Daten manuell interpretieren, um ein Bohrlochziel zu identifizieren den Bohrlochplan und die Bohrlochbahn zu aktualisieren und dies dem Richtbohrer mitzuteilen. Neuro Geosteering erledigt all diese Schritte durchgängig ohne menschliches Eingreifen.

"Das autonome Neuro-Geosteering ist eine bemerkenswerte branchenweite Pionierleistung, die für Bohrarbeiter das ist, was das autonome Fahrzeug für Autofahrer ist", so Jesus Lamas, Präsident von Well Construction, SLB. "Durch den Einsatz fortschrittlicher Cloud- und Edge-KI-Funktionen wählt das System automatisch die beste Route für das Bohren des Brunnens auf der Grundlage von hochpräzisen Bohrlochmessungen aus und bringt die Bohrlochbahn mit den realen Bedingungen des Reservoirs in Einklang. Durch das Bohren von gleichmäßigeren und ergiebigeren Bohrlöchern können unsere Kunden ihren Felderschließungsplan optimieren und gleichzeitig die betrieblichen Emissionen durch Bohrungen über die gesamte Lebensdauer der Anlage hinweg reduzieren."

Die autonome Neuro-Geosteuerung baut auf der technologischen Grundlage des autonomen Neuro-Richtbohrens von SLB auf, bei dem Bohrlöcher gemäß dem Bohrplan bis zu einem definierten Bohrlochziel gebohrt werden. Die autonome Neuro-Geosteuerung geht noch einen Schritt weiter und integriert hochpräzise Bohrlochmessungen, die eine sichere Platzierung des Bohrlochs im besten Teil des Reservoirs gewährleisten.

In Ecuador setzte SLB die autonome Neuro-Geosteuerung ein, um einen 2.392 Fuß langen seitlichen Abschnitt eines Onshore-Bohrlochs für Shaya Ecuador S.A. zu bohren. Während dieses Vorgangs führte das autonome System von SLB 25 autonome Geosteuerungs-Bohrlochbahnänderungen durch, wobei jeder Interpretations- und Entscheidungszyklus nur Sekunden dauerte. Durch das Verbleiben in der produktivsten Schicht des Reservoirs wurde das Bohrloch zu einem der besten Produzenten des Landes.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

